Naschoolse Campus Kluiverboom geopend: ‘Tweede thuis voor jongeren en broedplaats voor talent’

Foto via gemeente Groningen

Wethouder Carine Bloemhoff opende vrijdag officieel de Naschoolse Campus aan de Kluiverboom. Binnen deze ‘campus’ bieden Werkman VMBO en Heyerdahl College activiteiten aan voor jongeren.

De Campus is niet alleen bedoeld voor leerlingen die naar school gaan op de Kluiverboom, maar daarnaast ook voor jongeren uit Lewenborg en andere omliggende wijken. De bedoeling is dat de Campus uitgroeit tot een broedplaats voor talentontwikkeling. Het belangrijkste doel van de Campus is dan ook het stimuleren van kansengelijkheid, met name door kinderen middels een naschools programma een ‘tweede thuis’ te bieden.

Diverse partijen, zoals het WIJ-team, Gebiedsteam, college-scholen, de Cultuurcoach, de gemeente en Bslim zullen actief meewerken aan de Campus.