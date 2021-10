NAM wil kleine gasvelden op termijn verkopen

nieuws

Het gebouw van de NAM in Assen - Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons (CC 1.0)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is van plan de kleine gas- en olievelden op land en op zee worden onder te brengen in vier nieuwe BV’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht. Dat maakte de NAM dinsdagmiddag bekend.

“We hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij de gaswinning uit het Groningenveld naar nul gaat”, aldus NAM-directeur Johan Atema over deze beslissing. “Maar de ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM. We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft.”

Shell: Blijven ‘gecommitteerd’ aan de mensen in Groningen

Shell en Exxonmobil, de aandeelhouders van de NAM, zien Nederland niet meer als prioriteit als het gaat om olie en gas. “Dit voornemen volgt op een wereldwijde evaluatie”, vult Marjan van Loon (president-directeur Shell Nederland) aan. “Het past binnen onze strategie en vijf doelen in Nederland.

Van Loon benadrukt dat de beslissing niets te maken heeft met de aardbevingssituatie in Groningen: “Ik wil benadrukken dat Shell gecommitteerd blijft aan de mensen in Groningen en aan alle afspraken die met de Nederlandse overheid zijn gemaakt.”

Voorlopig geen gevolgen voor medewerkers

Volgens Atema heeft deze ‘herstructurering’ voorlopig geen gevolgen voor medewerkers in de provincie. Maar Altena houdt wel een slag om de arm als het gaat om ‘eventuele verdere stappen in de toekomst’.

De NAM streeft ernaar de herstructurering in 2022 af te ronden.