Na jaren gesteggel draait de bouwmachine voor de zuidelijke ringweg nu op volle toeren

In het kader van een bewustwordingscampagne rond de aankomende afsluiting van het Julianaplein, leidde Aanpak Ring-Zuid vertegenwoordigers van de media rond over verschillende bouwterreinen.

De bouw van de zuidelijke ringweg, het grootste bouwproject van Noord Nederland, begint nu flink op stoom te komen. Na jaren stilstand vanwege kostenoverschrijdingen en gesteggel over geld tussen de provincie en de bouwcombinatie, draait de bouwmachine nu op volle toeren.

Momenteel worden, op een traject van twaalf kilometer, volop werkzaamheden uitgevoerd. De meest in het oog springende vernieuwing van de ringweg is het gedeelte wat onder de grond komt, Hier is men nu al bezig om de verdiepte snelweg te overkappen.

Dat de werkzaamheden nu vlot verlopen betekent niet dat al het leed al geleden is. Van 11 februari tot 9 mei is het Julianaplein, het belangrijkste knooppunt van de stad gedeeltelijk gestremd. De provincie, gemeente en bouwcombinatie Herepoort roepen bedrijven en particulieren dan ook op om in deze periode maatregelen te nemen om een verkeersinfarct te voorkomen.

Het hele project moet over vier a vijf jaar gereed zijn.