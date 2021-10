Na geslaagde 4 Mijl staan seinen op groen voor Sinterklaasintocht in Stad

nieuws

De gemeente Groningen en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken zijn in goed overleg bezig met het op touw zetten van een Sinterklaasintocht in de Stad. De definitieve vergunning voor de intocht is er nog niet, maar volgens de gemeente heeft de 4 Mijl van afgelopen weekend laten zien dat ook een Sinterklaasintocht dit jaar veel kans van slagen heeft.

Volgens gemeentewoordvoerder Hans Coenraads verlopen de gesprekken rond de intocht voorspoedig en positief. Bij het gemeentebestuur heerst in ieder geval positiviteit over een intocht, na een geslaagde editie van de 4 Mijl. Bij het parcours van de looptocht was veel publiek aanwezig, waardoor ook een Sinterklaasintocht mogelijk moet zijn.

Maar een verandering in de corona-situatie zou nog wel roet in het eten kunnen gooien. De Commissie Intocht van Ondernemend Haren liet eerder deze week al weten dat Sinterklaas dit jaar Haren zeker zal bezoeken, maar dan wel in een aangepast programma, vanwege corona. De commissie heeft besloten, uit voorzorg nog geen grootschalige intocht te organiseren.

De intocht, die volgens RTV Noord op 20 november met potlood in de agenda is gezet, wordt de eerste ‘normale’ aankomst van de goedheiligman in twee jaar tijd. Het enige abnormale aan de intocht is de ontvangst van Sinterklaas bij het Academiegebouw aan het Broerplein, omdat de verbouwing van het Stadhuis een ontvangst van de Sint niet toelaat.

De gemeente benadrukt echter dat het aan de KVV is om met een plan te komen over de inrichting van de Sinterklaasintocht en dat de gemeente alleen beoordeeld of de plannen mogelijkheid zijn. Een definitief akkoord is er dan ook nog niet