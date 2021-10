Muzieklessen Harens Lyceum in het zonnetje gezet op NPO Radio 4

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

NPO Radio 4 heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan het Harens Lyceum. Bij het bezoek werden de muzieklessen op de school in het zonnetje gezet.

“In de afgelopen week reed de radiozender met een stembus door het land om stemmen op te halen voor de Klassieke Top 400 die binnenkort wordt uitgekozen”, vertelt muziekdocent Kirsten Holwerda van de school. “Het leek ze ook leuk om een school te bezoeken, en zo kwam de bus bij ons terecht.” In de uitzending loopt presentatrice Beitske de Jong door de school, spreekt met leerlingen, spreekt met Holwerda en is vervolgens hoorbaar verbaasd. Of zoals presentator Ab Nieuwdorp van de radiozender omschrijft: ‘De school waar je als leerling, die muziek maakt, heen wilt.’

Teamwork

Holwerda is blij dat het opvalt. “Wij doen meer dan wat andere scholen aanbieden. Als je de vergelijking maakt dan zie je dat er op veel scholen in de onderbouw muzieklessen worden gegeven. En er zijn ook examenklassen muziek. Maar daar blijft het vaak bij. Toen ik hier jaren geleden kwam werken, was dat ook het recept op deze school. Wij hebben dat de afgelopen jaren uitgebreid en verder aangekleed. En met wij bedoel ik dan ook mijn collega’s Jasper Verkuil en Cesco Homminga. Het is namelijk echt teamwork, alleen is dit niet te doen.”

Workshops

“Wat wij dan meer hebben? Wij hebben het eindexamen muziek nog ingericht via de oude stijl. Bij de oude stijl heb je alleen het examenvak muziek dat afgesloten wordt met een schoolexamen en een centraal examen. Bij de nieuwe stijl is muziek gecombineerd met andere vakken. Naast de reguliere examenklassen hebben we de Jong Talent Muziek-groepen. Bij het JTM kunnen leerlingen kiezen uit workshops waarbij je bijvoorbeeld leert dirigeren, leert dj’en of in een groot koor actief bent. Ook de schoolband is onderdeel van het JTM. En we hebben de DAMU-leerlingen. Dat zijn leerlingen die ook muziekles krijgen op het Prins Claus Conservatorium, waarbij hun schoolschema daar op is aangepast.”

Tekst gaat verder onder de video:

In 2017 maakte OOG Tv een reportage over de Night of the Classics

Night of the Classics

Het meest opvallend is de schil die er om heen zit. “Een belangrijk onderdeel is het klas overstijgend onderwijs binnen het vak muziek. Wij laten leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken waardoor je hele mooie resultaten krijgt. Daarnaast hebben we de verschillende momenten in het jaar waarop we ons presenteren. Bijvoorbeeld met de Night of the Classics, maar ook met de eindexamenpresentaties. We hebben het geluk dat we in onze school een heel mooi theater op kunnen bouwen, waarbij we ondersteuning hebben van een complete techniekcrew. Deze leerlingen, die zich specialiseren in licht, geluid en decorbouw, worden weer opgeleid door oud-leerlingen. Daar kun je dus spreken van een vicieuze cirkel.”

Functie in de regio

Holwerda noemt het uniek. “Op andere scholen in het Noorden bestaat zoiets niet. En het begint na al die jaren naam te krijgen. Zo hebben we dit schooljaar bijvoorbeeld een leerling die uit Zuidhorn komt, en speciaal vanwege de aandacht voor muziek voor deze school heeft gekozen. En dat is bijzonder, omdat je op deze manier een functie krijgt in de regio, en toptalenten een plek kunt geven die bij hen past. Waarbij ze dus school hebben, maar waarbij er ook alle ruimte is om zich te specialiseren in muziek.”

Nog even terug naar de stembus van NPO Radio 4, want er moest ook gestemd worden op een klassiek stuk. “Er is gekozen voor Days of Beauty van Ola Gjeilo. Een mooi stuk, te meer omdat het straks in onze Night of Classics te horen zal zijn.”