Moordmysterie op de avond voor Halloween in Noordelijk Scheepvaartmuseum

Aanwijzingen liggen verspreid door het museum. Foto: Noordelijk Scheepvaartmuseum

Het is nog veertien dagen tot Halloween, maar bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum weten ze nu al dat op de dag voorafgaand op Halloween er een mysterieuze moord in het gebouw wordt gepleegd. Op voorhand is men op zoek naar detectives.

“Het is vlak na sluitingstijd als er een bloedstollende gil klinkt uit de schemerige entreehal van het Scheepvaartmuseum”, schrijft de organisatie. “In het gebouw is een moord gepleegd. Hoewel er maar zes personen in het museum waren ten tijde van de moord, staat de politie voor een compleet raadsel.” Men is daarom op zoek naar detectives pur sang die mee willen helpen om het moordmysterie te ontrafelen. “Lukt het jou om dit mysterie op te lossen en de dader te ontmaskeren?”

Aanmelden

Het oplossen van het moordmysterie kan op zaterdag 30 oktober, de dag voor Halloween. Tussen 17.00 en 19.30 uur kun je elk half uur terecht voor een bloedstollend avontuur. “Het is wel slim om je eigen mobiele telefoon met QR-code scanner, zaklamp en databundel mee te nemen. Het spel is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Het leukst is het om in een groepje van maximaal vier personen mee te doen.” Aanmelden is noodzakelijk en kan via dit mailadres.

Halloween

Halloween, afgeleid van Allerheiligenavond, vindt plaats op 31 oktober. Traditioneel wordt het vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. In Nederland heeft het de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. De traditie is dat op deze dag kinderen zich verkleden en bij mensen aanbellen of aankloppen, waarbij men met trick or treat! vooral hoopt om snoep te krijgen.