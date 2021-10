Moordmysterie in Noordelijk Scheepvaartmuseum: “Mensen lopen met lampjes door donker museum”

nieuws

Foto: Noordelijk Scheepvaartmuseum

De Halloween-activiteit ‘Moordmysterie in het Noordelijk Scheepvaartmuseum’ heeft zaterdagavond alle verwachtingen overtroffen. Dat laat de organisatie weten.

“Terwijl ik nu met je praat is men in het museum nog druk op zoek naar aanwijzingen om het mysterie op te lossen”, vertelt Luna Hamelink van het Noordelijk Scheepvaartmuseum rond 21.00 uur. “Deze activiteit is echt een groot succes geworden. Het is voor het eerst dat we zoiets doen, en dan is het altijd afwachten hoe het uitpakt. Aan het begin van deze week hadden we tien, en later twintig aanmeldingen. Maar uiteindelijk zijn er vandaag tachtig deelnemers geweest die uit hebben proberen te vogelen hoe het mysterie in elkaar steekt.”

Mysterie

Het mysterie begint als er vlak na sluitingstijd een bloedstollende gil klinkt uit de schemerige entreehal van het Scheepvaartmuseum. Al snel wordt er een lijk gevonden. De politie is niet veel later ter plaatse maar zij raken vrijwel direct het spoor bijster. In het museum waren ten tijde van de moord zes personen aanwezig. Deelnemers aan de activiteit kropen in de rol van detective en kregen de taak om het moordmysterie te ontrafelen.

Helemaal donker

“Eigenlijk alle verlichting in het pand hebben we uitgeschakeld”, vertelt Hamelink verder. “Alleen bij de wenteltrap was licht aanwezig vanwege de veiligheidseisen. Voor de rest was het donker. Aan deelnemers was gevraagd om een zaklamp mee te nemen, of om gebruik te maken van het zaklampje op hun smartphone. En dat is het mooie van ons gebouw, want hoe hoger je komt qua verdiepingen, hoe donkerder het wordt. Maar ook de geluiden worden daardoor indrukwekkender. Als er dan iemand een verdieping hoger over de vloer loopt, dan komt dat echt wel binnen. Voor de duidelijkheid, we hebben niet een horrorhuis willen creëren, en dat is het ook absoluut niet. Je kunt onze activiteit het beste vergelijken met een spelletje Cluedo. Maar ik denk dat het best wel spannend is geweest voor sommige deelnemers.”

Enthousiasme

Volgens Hamelink hebben mensen goed hun best gedaan. “Er zijn veel goede antwoorden binnengekomen. En leuk is ook om te zien hoe iedereen er op zijn eigen manier een draai aan geeft. Er zijn deelnemers die er heel snel doorheen gaan en dan aan de koffietafel alles analyseren en een keuze maken. Terwijl ik nu verderop een groepje zie staan die echt in het museum op zoek zijn naar sporen en aanwijzingen proberen te vinden.” Op de vraag of dit ook naar meer smaakt: “Ja, absoluut! Die feedback hebben we vanavond ook al van verschillende mensen gekregen, dat ze het ontzettend leuk hebben gevonden, en dat ze zoiets graag nog eens terug willen zien. Dat lijkt ons ook heel leuk.”