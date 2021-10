Moet FC Groningen het oude logo uit 1971 weer gaan gebruiken? Supporters mogen het beslissen

nieuws

Foto: FC Groningen

Moet FC Groningen doorgaan met het huidige logo of moet het logo uit 1971 weer gebruikt gaan worden. Seizoenkaarthouders en sponsoren mogen daar de komende tijd over stemmen.

De FC viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Ter ere daarvan is er een bijzonder jubileumlogo ontworpen. Het logo kan rekenen op veel enthousiaste reacties. De FC kreeg ook de vraag of het niet een optie is om na het jubileumjaar het oude logo uit 1971 weer te gaan gebruiken. Het oude logo is vergelijkbaar met de jubileumlogo, maar dan zonder lauwerkransen en zonder ’50 jaar’, uitgevoerd in groen-wit in plaats van goudkleurig.

Supportersoverleg

De vraag werd meegenomen naar het Supportersoverleg. In dit Supportersoverleg zijn Supportersvereniging FC Groningen, Ultras Cruoninga, Rolly-Side en Z-Side vertegenwoordigd. De FC schrijft dat het Supportersoverleg niet onwelwillend tegenover de aanpassing van het logo staat, maar er is wel besloten om de keuze voor te leggen aan de achterban. Omdat het om een ingrijpende beslissing gaat vindt men het belangrijk dat seizoenkaarthouders en sponsorrelaties hun mening kunnen geven.

Speciale stemwebsite

Op een speciale webpagina kunnen seizoenkaarthouders en sponsoren hun stem uitbrengen. Om fraude tegen te gaan moet er een relatienummer worden opgegeven en kan er maximaal 1 keer per persoon gestemd worden. Het nieuwe logo wordt ingevoerd wanneer minimaal vijftig procent van de seizoenkaarthouders en sponsoren gestemd heeft en minimaal zestig procent akkoord gaat met de wijziging.