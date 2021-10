Mobiele afvalbar trekt door gemeente om goede ideeën op te halen

nieuws

Foto: Tryntsje Nauta

Tussen 27 oktober en 5 november organiseert de gemeente Groningen De Week van het Afval. Tijdens deze week gaat de gemeente op zoek naar goede ideeën, die ervoor kunnen zorgen dat de gemeente in de toekomst geen restafval meer produceert.

Het hart van afvalweek is het Forum Groningen, met verschillende publieksevenementen. Op woensdag 27 oktober is hier een circulaire modeshow, gemaakt door studenten van het Noorderpoort College Tijdens de start van Let’s Gro, op vrijdag 5 november, is hier ook de Trash Talkshow, waarin de eerste uitkomsten van de week worden besproken door experts.

De Week van het Afval beperkt zich echter niet tot alleen de evenementen in het Forum. Een mobiele afvalbar trekt de wijken en dorpen in, waar mensen kunnen aanschuiven ideeën en voorbeelden kunnen delen om tot minder afval te komen. Wanneer de bar waar staat, is te vinden vind je op haalallesuitjeafval.nl.