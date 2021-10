Mistsysteem zet boekhandel in Haren vol rook

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Harense brandweer moest woensdag aan het einde van de avond uitrukken naar de Brinkhorst in het Groningse dorp vanwege een winkel die vol rook stond. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de vermeende brand kwam rond 23.30 uur binnen. “De winkel lijkt helemaal vol rook te staan”, vertelt Ten Cate. “Het lijkt te gaan om een mistsysteem dat ingeschakeld is vanwege een inbraak of een poging tot inbraak.” Diverse winkels in het land zijn uitgerust met zo’n mistsysteem. In geval van een inbraak zorgen de apparaten er voor dat een winkel binnen de kortste keren vol mist staat waardoor inbrekers niets meer kunnen zien.

“Nadat een sleutelhouder ter plaatse was gekomen heeft men in het pand onderzoek kunnen doen. Brandweerlieden hebben het gebouw geventileerd. Het is onbekend waarom het systeem in werking is getreden, hier wordt onderzoek naar gedaan.”