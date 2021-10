Mirjam Wijnja kandidaat-lijsttrekker GroenLinks Groningen

nieuws

GroenLinks gaat de verkiezingen van woensdag 16 maart 2022 hoogstwaarschijnlijk in met Mirjam Wijnja als lijsttrekker. Wijnja is momenteel fractievoorzitter in de Groningse gemeenteraad.

Tijdens de herindelingsverkiezingen in 2018 was huidig wethouder Glimina Chakor de lijsttrekker, maar zij gaf onlangs aan dat niet nog een keer te gaan doen. Nadat GroenLinks bij die verkiezingen ruimschoots de grootste werd met 11 zetels, werd Chakor wethouder en Mirjam Wijnja de fractievoorzitter in de raad, nadat ze dat al eerder was vóór de gemeentelijke herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer, in de raad van Ten Boer.

Op de conceptkandidatenlijst staat Jeffry van Hoorn op twee, Ceciel Nieuwenhout op drie. Benni Leemhuis staat op plaats vier. Zij zitten op dit moment allemaal al in de Groningse gemeenteraad. Hoogste nieuwkomer op de lijst is Elte Hillekens op plek vijf.

De lijst moet nog definitief worden vastgelegd tijdens een algemene ledenvergadering op 9 november.