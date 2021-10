Minderjarige jongen en meisje aangehouden voor mishandeling vrouw (42) aan Helper Kerkstraat

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De Groningse politie heeft zondagavond een minderjarige jongen en meisje uit de stad Groningen aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de ernstige mishandeling van een 42-jarige vrouw in de Helper Kerkstraat. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

De 42-jarige vrouw uit Groningen sprak zaterdagavond twee personen aan nadat er, niet voor de eerste keer, fietsen werden omgegooid in deze straat. Het slachtoffer werd hierna ernstig mishandeld. De twee verdachten stampten onder andere op het hoofd van de vrouw en schopten tegen haar slaap. De vrouw werd vervolgens per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie is nog steeds op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Helper Kerkstraat. Mensen uit de omgeving, met bijvoorbeeld een deurbel-camera of dashcam, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Het slachtoffer deed zondagavond haar verhaal bij het SBS6-programma Hart van Nederland. Deze video is hier te zien.