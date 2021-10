Minder mensen doen beroep op Voedselbank: “Het hoeft niet perse negatief te zijn”

nieuws

Foto: Voedselbank Groningen

Dat er minder mensen gebruik maken van de diensten van de Voedselbank hoeft niet perse negatief te zijn. Dat zegt wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) in antwoord op vragen van de SP.

De SP had aan de bel getrokken omdat uit cijfers blijkt dat er minder mensen gebruik maken van de Voedselbank, de afgelopen periode ging het aantal van 750 naar 450 gezinnen die gebruik maken van de diensten. “Dat is een hele forse daling”, constateert fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Hoe komt dat? En heeft de gemeente contact met de mensen die in deze groep vallen? Daar ben ik erg benieuwd naar.”

Wethouder wil onderzoek doen

Wethouder Diks laat weten dat ze niet precies weet hoe het komt. “Ik wil kijken samen met instellingen, verschillende partijen, waaronder de Voedselbank, of we dit kunnen onderzoeken. Dat willen we in de komende periode gaan doen, dus daar kom ik bij u op terug. Wat ik wel erg jammer zou vinden is als er gezinnen tussen wal en schip vallen terwijl de Voedselbank wel klaar staat. Daarom is het belangrijk om mensen er op te wijzen dat de Voedselbank er voor hen is, dat ze daar een beroep op kunnen doen.”

Aannames

Diks komt daarnaast met diverse aannames hoe het volgens haar zou kunnen komen dat er minder mensen bij de Voedselbank komen. “Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat instellingen minder toegankelijk waren, en dat er ook minder mensen zijn doorverwezen. Het was ook de reden dat de Voedselbank zelf de aanmeldingen open heeft gezet. Ondanks dat het normale leven alweer enige tijd is teruggekeerd, zien we dat het aantal deelnemers niet oploopt. Dat is opvallend. Weten ze het niet dat de Voedselbank er voor hen is? Dan moeten we daar actie op ondernemen. Andere aannames die misschien kunnen gelden: tijdens de coronacrisis zijn er allerlei nieuwe hulpstructuren ontstaan, noaberhulp, waardoor de vraag wellicht minder is geworden. Door de coronacrisis is het bestedingspatroon wellicht veranderd, waardoor mensen geld over zijn gaan houden. En tot slot, de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest in Nederland. Er zijn meer vacatures dan er mensen kunnen werken. We zien ook dat er minder mensen in de bijstand zitten.”

Dijk: “Heeft u contact met deze mensen?”

Fractievoorzitter Dijk reageert kritisch: “Het zijn een hoop aannames waar u mee komt. Persoonlijk geloof ik niet dat deze driehonderd gezinnen die nu verdwenen zijn ineens allemaal werk hebben, van hun schulden af zijn. Dus laat ik concreet zijn, heeft de gemeente contact met deze gezinnen? Zijn ze gebeld? Hebben we de contactgegevens? Weten we hoe het met ze gaat? Mocht u handjes tekort komen, dan help ik graag mee om alles in beeld te brengen.”

Diks: “Het hoeft niet negatief te zijn”

Wethouder Diks reageert daarop door te zeggen dat de gemeente niet alles mag weten, dat men zich moet houden aan verschillende richtlijnen. “Dat er 300 gezinnen verdwenen zijn, hoeft niet perse een negatieve aanname te zijn. Er zitten substantieel minder mensen in de bijstand. Het hoeft niet negatief te zijn.”