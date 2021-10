“Minder draagvlak voor afkondigen nieuwe maatregelen dan eerder in coronacrisis”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Mocht het demissionaire kabinet de komende periode nieuwe coronamaatregelen afkondigen om de verspreiding van het virus onder de duim te houden, dan zal hier minder draagvlak voor zijn dan eerder in de coronacrisis. Dat zegt hoogleraar Sociale Psychologie Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, in het NOS Radio 1 Journaal.

Aanleiding voor de uitspraak van Dijkstra is een oproep van diverse ziekenhuisbestuurders. In dagblad Trouw laten zij weten dat de overheid meer moet doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag werden er ruim honderd ziekenhuisopnames gemeld waardoor het in verschillende ziekenhuizen erg druk is. Ondertussen ziet men dat de vaccinatiegraad niet zo hard meer stijgt terwijl in de ziekenhuizen driekwart van de patiënten niet gevaccineerd is.

Lokale lockdowns

De ziekenhuisbestuurders denken aan het herinvoeren van de mondkapjesplicht, strengere controles op de QR-codes of het sneller zetten van een boosterprik. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sluit de mogelijkheid van lokale lockdowns niet uit. Volgens hem is het aantal ziekenhuisopnames verdriedubbeld in drie weken tijd.

Minder draagvlak

Volgens hoogleraar Dijkstra moet het demissionaire kabinet zich realiseren dat bij eventuele nieuwe maatregelen er minder draagvlak zal zijn. “Alleen maar herhalen en zeggen dat we het met zijn allen doen, en dat we het voor de zorg doen, is niet genoeg”, zegt Dijkstra in het radioprogramma. Volgens de hoogleraar liggen de kaarten nu anders op tafel in vergelijking met vorig najaar. “Toen voelden veel mensen zich bedreigd. Dat was een goede motivatie om te investeren in mondkapjes, of het houden van afstand. Inmiddels zijn de meeste mensen gevaccineerd, en dat betekent dat je een belangrijke mogelijkheid om te motiveren, namelijk zelfbescherming, niet meer hebt.”

Boetes

Dijkstra zegt daarom dat het belangrijk is om een eventuele aanscherping zo makkelijk mogelijk te maken. “Je moet het gedrag van mensen niet meer aan zichzelf overlaten waardoor men allemaal keuzes hebben. Je moet ze ergens heen leiden.” Gedacht moet worden aan spatschermen en de dreiging van boetes als regels niet worden opgevolgd. “Dat zijn allemaal dingen om het gedrag van mensen te reguleren als ze niet heel erg gemotiveerd zijn.”

Of er nieuwe maatregelen komen is nog onbekend. Komende week komt het Outbreak Management Team, het OMT, met een advies. Een week later gaat het demissionaire kabinet over de situatie vergaderen.