Milieustraat in Beijum groot succes (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De Milieustraat die zaterdag gehouden werd in Beijum is een groot succes geworden. Volgens fotograaf Rieks Oijnhausen is er veel afval ingezameld.

De container was geplaatst bij de kruising van de Wibenaheerd en de Froukemaheerd. Bewoners konden er belangeloos en op een laagdrempelige manier hun grofvuil inleveren. En dat werd ook volop gedaan. Onder andere planken en ander houtafval, maar ook kinderspeelgoed en oude fietsen werden ingeleverd. De actie was zo’n groot succes dat de gemeente de container verschillende keren moest vervangen door een leeg exemplaar.

De Milieustraat was niet voor het eerst in Beijum te vinden. Ook de afgelopen jaren, met uitzondering van vorig jaar, deed het initiatief de wijk in de herfst aan.