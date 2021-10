Met de bus van Cuba naar Stadion Euroborg

nieuws

Een voormalige NHZ Holland Den Oudsten DAF-bus in de Cubaanse hoofdstad Havana. Foto: Kk70088 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89999599

Je wacht op Cuba op de bus en als het voertuig aan komt rijden blijkt de eindbestemming Stadion Euroborg te zijn. Een filmpje op social media, met deze bijzondere waarneming, trekt de laatste dagen veel bekijks.

Het gaat om een filmpje dat geplaatst is door Wim Masker. Zijn oudste dochter verblijft momenteel op Cuba en zag daar de bus, met de bijzondere eindbestemming, voorbij rijden. Joffrey Schluter meldt op Twitter dat het om een bus gaat die tijdelijk in Groningen heeft gereden, in de tijd dat Arriva nog het busvervoer verzorgde. De bus is voornamelijk ingezet in de regio Amsterdam Amstelland door vervoersbedrijf Connexxion. Desondanks zijn de Groningse eindbestemmingen klaarblijkelijk nooit verwijderd uit het systeem waarmee de bestemmingen geprojecteerd worden.

Bussen met Nederlandse roots en bestemmingen zijn overigens geen zeldzaamheid op het eiland. Al sinds begin jaren negentig levert Nederland oude bussen aan het eiland. Vaak rijden de bussen nog met de oorspronkelijke kleuren, eindbestemmingen en kentekenplaten rond. Door handelsembargo’s, met bijvoorbeeld Amerika, kan Cuba geen nieuwe bussen kopen. De vraag is echter hoe lang het handelsembargo nog gehandhaafd blijft. Cuba wil er graag van af, maar president Biden lijkt vooralsnog niet te zwichten. En zo kun je geluk hebben dat je ineens, duizenden kilometers buiten Groningen, onderweg bent in Latijns-Amerika richting Stadion Euroborg.

Is een bus geweest die tijdelijk bij Arriva reed in Groningen, zijn roots liggen meer richting Amsterdam bij Connexxion. — Joffrey Schluter (@Joff10243) October 23, 2021

O ja, wat mijn dochter tot haar enthousiasme op Cuba zag, was dit. (Zie eerder filmpje) pic.twitter.com/0bAFRokq3C — Wim Masker (@wim_masker) October 23, 2021