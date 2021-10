Meer woningen en gratis kinderopvang in verkiezingsprogramma PvdA

Veel meer huizen bouwen, van 50 naar 500 basisbanen en gratis kinderopvang. Dat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

De plannen voor Groningen werden maandag gepubliceerd. Het belangrijkste punt is het oplossen van de woningnood. “De huidige woningmarkt heeft laten zien niet te werken voor inwoners van onze gemeente,” zegt Rico Tjepkema, voorzitter van de programmacommissie. “Maar juist voor beleggers en huisjesmelkers, dus investeren in de volkshuisvesting staat voor ons echt op één. Dat doen we op twee manieren. De eerste is door meer betaalbare woningen te bouwen. Aan de andere kant willen we de woningmarkt concreet aanpakken, bijvoorbeeld met de verhuurdersvergunning, het invoeren van de woonplicht en het oprichten van een pandbrigade.” Ze hebben een aantal plekken in gedachten voor extra woningen. “Bijvoorbeeld de Suikerzijde, maar we hebben ook plannen om te bouwen op Zernike. Voor studenten, maar ook mensen die daar werken.”

Het is niet de eerste keer dat de PvdA de woningnood in hun verkiezingsprogramma opneemt, maar ze denken met deze punten wel iets te kunnen veranderen. “Met deze plannen kan je dit probleem als gemeente aanpakken. Natuurlijk hebben we Den Haag ook nodig, maar als de rechtse partijen het daar laten liggen dan doen we dat hier zelf. Ik denk dat veel mensen grote woorden hebben over het oplossen van de woningcrisis, maar niet met plannen durven komen die echt die markt aan te pakken. We willen laten zien dat we met ons linkse programma Groningen kunnen winnen.”

Een lijsttrekker voor de verkiezingen wordt in de komende maanden bekendgemaakt.