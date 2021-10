Meer dan duizend christenen houden ‘avond van gebed’ op Vismarkt

nieuws

Voor koopavondbezoekers van de Groningse Vismarkt was donderdagavond wel een vreemde gewaarwording. Tussen de duizend en tweeduizend leden van de Stadskerk en de Stichting Presence kwamen daar om samen te zingen en bidden.

De dienst begon even na zes uur en was rond half negen afgelopen. De aanbidders werden ondersteund door een koor, het ‘Presence Choir’. Een groot succes, zo schrijft de Stadskerk: “Wauw! Wat een bijzondere avond. Onze allerhoogste Heer grootmaken midden op de Vismarkt. “We hebben genoten. God was in ons midden en heeft harten geraakt in Groningen.”

De ‘dienst’ is onderdeel van een serie gebedsavonden van de Stichting Prescence. In deze serie evenementen wordt er gebeden voor opnieuw voor Nederland. De stichting kiest daarvoor ‘plaatsen van invloed’ en hield eerder diensten op de Dam in Amsterdam en op het binnenhof in Den Haag.

De ‘avond van gebed’, werd onder meer live uitgezonden via Youtube. De video hiervan is hieronder te zien.

