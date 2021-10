Mediacentrale enige tijd ontruimd na mogelijke ontploffing in serverruimte

nieuws

Foto: Raymond Meter - 112groningen.nl

De Mediacentrale aan het Helperpark in Stad is zondagmiddag enige tijd ontruimd geweest nadat er in een serverruimte een ontploffing was gehoord. Niemand is gewond geraakt.

De melding van een kantoorbrand kwam rond 13.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “In een serverruimte, waar computers staan, is een ontploffing gehoord”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Daarbij is het automatisch blussysteem in werking gezet. Op dat moment waren er twintig mensen aanwezig in het bedrijfspand. Zij hebben het gebouw verlaten.”

De brandweer was snel ter plaatse. “Wij hebben een verkenning in het gebouw gedaan. Daarbij hebben we gekeken of er ook brandhaarden waren. Die hebben we uiteindelijk niet aangetroffen, waarop we weer teruggekeerd zijn naar de kazerne.” Het gebouw is inmiddels weer vrijgegeven.