Maxima Kledingbanken gaat afdeling met bruidsmode openen

Kledingbank Maxima opent deze week een afdeling met bruidsmode. Volgens de kledingbank gaat het om een landelijke primeur en wordt zoiets nog nergens anders aangeboden.

Maxima heeft zeven vestigingen in de provincie. De afdeling met bruidsmode wordt ondergebracht in de vestiging in Sappemeer. De overige locaties verwijzen bij vraag naar bruidsmode naar de locatie in Sappemeer. De kledingbank laat weten blij te zijn. “Een jaar geleden nam de eigenaresse van een bruidsmodezaak in Overijssel contact op met ons”, laat de kledingbank weten. “De vrouw stopte met haar winkel en wilde dertig nieuwe bruidsjurken, ter waarde van ongeveer 30.000 euro, een goede bestemming geven. Op internet vond ze ons, en ze ontdekte dat wij gezamenlijk elk half jaar ongeveer 7.000 bezoekers ontvangen.”

Klanten van de kledingbank kunnen niet zomaar een trouwjurk meenemen. Allereerst moet er een afspraak worden gemaakt, en daarna moet er een bewijs van ondertrouw getoond worden. De jurk hoeft na de trouwdag niet terug. Volgens de kledingbank krijgt een trouwjurk veel te verduren tijdens de grote dag. Het stomen van een jurk kost al snel tweehonderd euro. De opening vindt donderdag plaats waarbij gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) de openingshandeling verricht. Een dag later is er een open dag op de locatie in Sappemeer. De open dag vindt plaats van 10.00 tot 14.30 uur.