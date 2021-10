Martini Ziekenhuis laat polsen sneller herstellen na operatie met ‘botankers’

nieuws

Het 'kurkje' aan de voorkant is een botanker - Foto: Martini Ziekenhuis

De pols- en handchirurgen in het Martini Ziekenhuis maken sinds kort gebruik van een nieuwe techniek, waardoor patiënten na een polsband-operatie sneller herstellen.

Dat doet het ziekenhuis door speciale botankers in te zetten, een techniek die werd afgekeken van de behandeling van gescheurde kruisbanden in de knie. “We wilden weten of de methode met botankers ook zou werken voor de pols”, vertelt hand- en polschirurg Marius Kemler. “We hebben een groep patiënten intensief gevolgd bij hun herstel om te beoordelen of het gebruik van botankers haalbaar is en of het inderdaad zou leiden tot verbeterde resultaten. De conclusie is dat de techniek leidt tot een stabiel polsgewricht zonder de stijfheid die ontstond na de oude techniek. Botankers geven een sneller en vooral kwalitatief beter herstel.”

Het letsel in de pols wordt vastgesteld met een kijkoperatie. Dan wordt er een pees uit een ander deel van het lichaam gehaald om de gescheurde band in de pols te repareren. De pees wordt daarna vastgezet met botankers. “Je kunt een botanker vergelijken met een soort kurkje”, vertelt Kemler. “De pees gaat in een boorgat en de ‘kurk’ klemt hem dan muurvast zodat er direct een stabiele verbinding ontstaat. De patiënt kan door deze techniek direct kan beginnen met oefenen en bewegen van de pols. Zo blijven de spieren en het gewricht soepel.”