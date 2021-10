Martini Ziekenhuis begint als eerste met nieuwe endoscopische nekoperaties

nieuws

Neurochirurg Shukri Demir

Het Martini Ziekenhuis is afgelopen week als eerste ziekenhuis van Nederland gestart met endoscopische nekoperaties. Patiënten met een nekhernia kunnen daar voortaan geholpen worden met een kleine operatie.

De behandeling is minder ingrijpend voor de patiënt. Bij een operatie voor een nekhernia wordt vaak een tussenwervelschijf vervangen of nekspieren losgemaakt en dat is nogal ingrijpend. Met de nieuwe techniek kan de operatie via een zeer kleine snede van 6 millimeter met een endoscoop via de nek uitgevoerd worden. Deze techniek wordt in het buitenland al wel beoefend.

Neurochirurg Shukri Demir legt uit hoe het werkt: “Met behulp van een kijkinstrument, de endoscoop, wordt de hernia in beeld gebracht en met geavanceerde instrumenten vrij gelegd en verwijderd. Deze nieuwe techniek heeft veel voordelen: zo hebben de meeste patiënten na de operatie minder pijn, is de herstelperiode korter en is de kans op schade aan de spieren en weefsel en eventuele infecties kleiner.”

Het plan is om in de nabije toekomst een opleidingscentrum in het Martini Ziekenhuis te starten waar e kennis en vaardigheden gedeeld kunnen worden met andere wervelkolomchirurgen in Nederland.