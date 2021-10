Marktplaats-dief zet het op een lopen met iPhone van verkoopster uit De Wijert

nieuws

De politie is sinds zondagavond op zoek naar telefoondief. De man kwam af op een Marktplaats-advertentie en wist de verkoopster uit De Wijert op slinkse wijze een iPhone afhandig te maken, zonder te betalen.

De man reageerde op de advertentie en stelde de telefoon voor 700 euro over te willen nemen. De man kreeg de iPhone overhandigd en zou het geld uit zijn auto pakken om de vrouw te betalen. Maar in plaats daarvan zette de man het met de mobiele telefoon op een lopen.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt of de verdachte kan worden opgespoord. “Maar we delen dit verhaal om jullie te wijzen op dergelijke sluwe praktijken”, zo schrijft de politie van de afdeling Groningen-Zuid op Instagram. “Verkoop je iets, zorg er dan voor dat de koper eerst het geld betaalt of overmaakt. Helaas is dat nodig, omdat niet altijd de ander te vertrouwen is.”