Marathon van Amsterdam laat 350 leden Vindicat lopen voor KWF

Foto: Sebastiaan Scheffer

Meer dan 350 leden van de Groninger studentenvereniging Vindicat doen aanstaande zondag mee aan de Marathon van Amsterdam. Zij halen daarbij geld op voor het Koningin Wilhelmina Fonds.

De leden hebben als doel, 100 duizend euro op te halen voor het KWF. Dat moet kunnen, want in 2019 werd zelfs 150 duizend euro binnengehaald. Dit jaar is de opbrengst voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Doel van het onderzoek is alvleeskliertumoren gevoeliger te maken voor het afweersysteem.

De teller staat inmiddels op 93 duizend euro. Het gaat om geld dat persoonlijk door leden is opgehaald, en om sponsoring door Lexence advocaten & notarissen en Hulshof makelaars.