Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een man is donderdagochtend aan de Garmpoleiland in de wijk Ter Borch zwaargewond geraakt door een val uit een hoogwerker. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De man was op die locatie aan het werk. Het is niet duidelijk waarom hij uit de hoogwerker is gevallen.