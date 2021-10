Man moet half jaar gevangenis in vanwege verschillende diefstallen

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet een half jaar de cel in vanwege verschillende diefstallen die hij in een korte periode gepleegd heeft. Dat heeft de rechtbank Groningen maandag bekendgemaakt.

De diefstallen vonden plaats in de periode van 14 juni tot en met 27 juni van dit jaar. Zo werd op een locatie in de stad onder andere een elektrische fiets, helm en lader weggenomen. Op een andere locatie wist de man gereedschap, waaronder schroevendraaiers buit te maken. Daarnaast wist hij door middel van inbraak een camper weg te nemen en eigende hij zich een bestelbus toe die op een parkeerterrein stond. Daarnaast werd in dezelfde periode in een pand in Amsterdam ingebroken, waar de man ijs, frikadellen, mayonaise en brood stal.

De raadsman van de man verklaarde dat hij ontoerekeningsvatbaar is. De rechtbank liet echter weten dat de diefstallen volledig aan de verdachte kunnen worden toegerekend. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Omdat de diefstallen in korte periode zijn gepleegd heeft de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd.