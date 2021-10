Maken, creëeren en proberen: gratis vakantieprogramma voor middelbare scholieren bij VRIJDAG

nieuws

VRIJDAG gooit in de herfstvakantie de deuren van het Prinsentheater open voor middelbare scholieren. Iedere middag begint met een inspirerende workshop en vervolgens kunnen deelnemers kiezen of ze aan de slag gaan in de danszaal, de muziekstudio, op het graffitiplein of het modeatelier.

Samen met dansers, theatermakers, artiesten, muzikanten en producers mag ieder maken, proberen en creëren wat ze willen. Zo kunnen scholieren aan de slag met een animatie of werken op groot formaat. Ook beats maken, dansen of een video maken voor TikTok is mogelijk. VRIJDAG legt verschillende materialen en apparatuur klaar voor de jongeren.

Wie zich vooraf aanmeldt, is gegarandeerd van deelname, maar scholieren mogen ook zo binnen komen lopen. Meer informatie en aanmelden kan via deze site. De workshops vinden plaats op maandag 18 oktober (15-17 uur) en van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 oktober (14-17 uur). Alle programma’s vinden plaats in het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel.