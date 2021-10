“Maandag wisselend bewolkt, woensdag regen, volgend weekend rustig najaarsweer”

nieuws

Na een nat weekend komen we maandag in rustiger vaarwater. Hoewel een volgende zure appel al weer voor de deur ligt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 16 of 17 graden. Dinsdag verloopt de ochtend droog met eerst af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt dan 17 graden.”

“Op woensdag is er veel bewolking en ook dan valt er af en toe regen. Bij een naar noordwest draaiende en toenemende wind, schommelt het kwik rond de 15 graden. Op donderdag neemt de kans op neerslag weer af, maar is er wel veel bewolking. Het is rustig weer bij 15 graden. Op vrijdag, en ook tijdens het aanstaande weekend, is het rustig en droog najaarsweer. Overdag ligt de maximumtemperatuur rond de 15 of 16 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook koudere nachten met kans op hardnekkige mist en wolkenvelden.”

