“Maandag wisselend bewolkt, later in de week koude nachten met kans op grondvorst”

Na een weekend met flink wat regen verlopen de komende dagen droger, waarbij vooral de nachten flink fris kunnen worden. Dat is de verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de middag kan er een enkel buitje vallen. Bij een stevige, matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwestelijke richting, windkracht 4 tot 5, wordt het 11 of 12 graden. Op dinsdag is er in de ochtend af en toe wat zon maar neemt de bewolking in de middag toe gevolgd door wat regen. Het wordt 11 graden.”

Tweede helft van de week

“Op woensdag wordt het opnieuw een graad of 11. Er is af en toe zon en in de loop van de dag is er kans op een bui of een buitje. In de nacht naar donderdag is het helder en fris met temperaturen die dalen tot dicht bij het vriespunt, en er is kans op grondvorst. Op donderdag is er veel bewolking. In de ochtend is er kans op mist. Op vrijdag is er ook veel bewolking. Op beide dagen maakt de zon vooral in de middag kans. Het blijft droog en het wordt 11 graden.”

Weekend

“Kijken we naar het weekend dan valt er op zaterdag en zondag slechts een enkele bui. Er is regelmatig zon en het wordt een graad of 10. De nachten verlopen fris met temperaturen van enkele graden boven het vriespunt.”

