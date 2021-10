Maandag sluierbewolking en zon, later in de week onbestendiger met veel wind

nieuws

De eerste dagen van de nieuwe week verlopen qua temperatuur aangenaam. Op woensdag en donderdag wordt het onbestendiger waarbij de wind flink aan gaat halen.

Maandagochtendochtend trekt de bewolking weg. De verwachting is dat we wel te maken blijven houden met sluierbewolking, waar de zon wel doorheen gaat schijnen. Bij een zwakke zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3, wordt het 14 of 15 graden. In de namiddag en avond gaat de bewolking weer toenemen. Het blijft nagenoeg droog. Dinsdag gaat bewolkt verlopen. In de middag kan er een bui vallen. Bij een matige wind, windkracht 3 tot 4, uit zuid- tot zuidwestelijke richting, wordt het 16 of 17 graden.

Op woensdag volgt er een overgang naar een onbestendig weertype. In de loop van de ochtend neemt de wind toe naar krachtig, en komt uit zuidwestelijke richting. Het is overwegend bewolkt met kans op buien. Het wordt 17 of 18 graden. Ook op donderdag houdt het onbestendige weer aan, waarbij dan ook de buienkansen toenemen.