“Maandag bewolkt met kans op lichte regen, later in de week zacht herfstweer”

nieuws

De eerste dagen van de nieuwe werkweek is er kans op wat lichte regen, in de tweede helft van de week nemen de zonkansen toe. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking met vooral in de ochtend kans op wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het overwegend droog maar in de avond volgt opnieuw lichte regen. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 11 of 12 graden. Op dinsdag blijft het droog en wordt het 14 graden. Er zijn dan flinke perioden met zon.”

“Op woensdag zijn er wolkenvelden en is er de kans op een spatje motregen, maar overwegend is het droog. Het wordt 15 of 16 graden en daarmee is het erg zacht herfstweer. Op donderdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog bij 15 graden. Op vrijdag begint de dag met zon maar kan er in de avond wat regen vallen. Het wordt 14 of 15 graden. In het weekend valt er ook zo nu en dan regen, de maximumtemperaturen liggen dan rond de 14 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.