“Maandag bewolkt met af en toe wat zon, later in de week grijs en soms een buitje”

Er staan qua weerbeeld een aantal rustige dagen voor de deur waar de bewolking de overhand zal hebben. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking met slechts af en toe wat zon”, vertelt Kamphuis. “Verder is er kans op een spatje lichte regen. De maximumtemperatuur ligt op 15 graden. De noordwestenwind is matig, windkracht 3 of 4. Dinsdag is er opnieuw veel bewolking. Vooral in de loop van de dag zijn er wat meer opklaringen. Het is overwegend droog, maar een licht buitje is niet uit te sluiten. Het wordt dan 14 graden.”

“Woensdag tot en met het weekend is het vaak rustig weer. Vaak is het grijs, maar af en toe kan het even opklaren. Hier en daar valt een buitje. De maximumtemperatuur ligt rond een graad of 16.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.