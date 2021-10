Lycurgus zonder puntverlies langs VCN

sport

Amysoft Lycurgus heeft ook zijn derde competitiewedstrijd gewonnen. Zaterdagavond wonnen de Groninger volleyballers in de topsporthal van het Alfa-college met 3-0 van ComputerPlan VCN uit Capelle aan den IJssel.

Aanvankelijk had de thuisploeg geen kind aan de tegenstander en de set eindigde in 25-12. Het tweede bedrijf was daarentegen spannender en werd door Lycurgus gewonnen met 25-23. Ook de derde set was spannend. VCN kwam bij 23-24 op setpunt, maar Lycurgus pakte vervolgens toch de winst: 26-24.

Lycurgus staat samen met Active Living Orion uit Doetinchem aan kop in de eredivisie. Beide ploegen hebben 9 punten uit 3 wedstrijden.