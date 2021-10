Luchtalarm gaat niet af in Stad; Meldkamer onderzoekt oorzaak

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De maandelijkse test van het luchtalarm is op deze eerste maandag van de maand oktober niet geslaagd in delen van Groningen. Uit vrijwel de gehele gemeente wordt gemeld dat het alarm niet te horen was.

Een medewerker van de Meldkamer Noord-Nederland moet op een speciale knop drukken om het alarm af te laten gaan. Volgens de Meldkamer werkte het alarm wel gewoon in Drenthe en Friesland, maar is er iets misgegaan in delen van de provincie Groningen.

De oorzaak van het falende alarmsysteem is nog niet bekend. De Meldkamer doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de problemen.