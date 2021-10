Loting voor 10.000 euro verduurzamingssubsidie van de baan: “Situatie vraagt maatwerk”

nieuws

De loting om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de 10.000 euro verduurzamingssubsidie gaat niet door. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken maandagmiddag bekendgemaakt.

Ollongren reageerde daarmee op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP). Afgelopen zomer werd de deur opengezet voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Inwoners die te kampen hebben met bevingsschade konden aanspraak maken op de subsidie. Binnen enkele dagen was het subsidiepotje, waar 75 miljoen euro in zat, al op. Mensen die daarna een aanvraag indienden kregen een brief toegestuurd waarin ze lazen dat ze in een loting terecht waren gekomen. De loting zou gaan bepalen wie er subsidie zou krijgen. Het leidde tot flinke kritiek waarop Beckerman vragen stelde.

“Situatie vraagt extra aandacht en maatwerk”

Ollongren schrijft in haar antwoorden op de vragen van Beckerman dat ze goed begrijpt dat een mogelijke loting voor aanvragers tot onzekerheid leidt. “Hoewel dit een gebruikelijke systematiek is, vraagt de situatie in Groningen extra aandacht en maatwerk. Bewoners hebben veelal met bureaucratie en lange periode van onzekerheid te maken gekregen. Daarom zal ik ervoor zorgdragen dat er voor degenen die een volledige aanvraag hebben gedaan op de dag van overschrijding van het subsidieplafond dit jaar al voldoende budget beschikbaar komt. Hierdoor hoeft er geen loting plaats te vinden en zullen de aanvragers van dit jaar, als zij aan de voorwaarden voldoen, het subsidiebedrag kunnen ontvangen. De aanvragers zullen uiterlijk 18 november 2021 een besluit op hun aanvraag krijgen.”

De minister laat verder weten dat het totale subsidieplafonds voor de regeling op driehonderd miljoen euro blijft staan. De volgende ronde van de SNN-subsidie gaat in januari van start.