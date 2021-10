Loodzware tweede etappe voor Top Dutch Solar Racing in Marokko

nieuws

Foto: Harjan Offereins

De studenten van Top Dutch Solar Racing kenden dinsdag een loodzware etappe in de Solar Challenge Morocco.

Op voorhand was al duidelijk dat het een zware etappe zou worden. De tweede etappe voerde namelijk door het Atlas-gebergte. Omdat maandag, tijdens de eerste etappe, de dag grotendeels bewolkt verliep, was er maar beperkt energie opgewekt. Dat zorgde dinsdag voor problemen omdat de route, door de meedogenloze bergen, het uiterste van de zonneauto vroeg.

Omdat het na 19.00 uur donker is, en het dan niet veilig is om op de openbare weg te racen, heeft de organisatie een limiet gesteld dat deelnemers voor 19.00 uur binnen moeten zijn. Omdat onderweg berekend werd dat dit niet ging lukken is de strategische beslissing gemaakt om het laatste deel van de etappe te traileren. De zonneauto is in de trailer geladen en op die manier naar de eindstreep gereden. Het team laat weten dat voor de continuïteit dit de beste beslissing was. “We balen ervan dat we een tijdstraf hebben, maar tegenslag hoort er ook bij”, vertelt teammanager Aymar Berkel. “We hebben het goed in het team besproken en bereiden ons nu voor op de derde etappe. We kijken er naar uit om morgen weer met Green Spirit te starten.”

Ondanks de loodzware etappe staat het team uit Groningen nog steeds vierde in het wereldklassement. Woensdag staat de derde etappe op het programma. Deze start in Merzouga en eindigt, na een ronde van 400 kilometer door de Sahara, ook weer in Merzouga.