Liesbeth Kok wordt nieuwe directeur Noord Nederlands Orkest

Foto: Ewoud Rooks via Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Liesbeth Kok wordt vanaf 1 januari de nieuwe algemeen directeur van het Noord Nederlands Orkest, het NNO. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

Kok is momenteel nog directeur-bestuurder van Slagwerk Den Haag en was hiervoor als zakelijk directeur betrokken bij onder andere de Cello Biënnale Amsterdam, het Nederlandse Strijkkwartet Academie en Asia Pacific Music Festival dat gehouden werd in Wellington op Nieuw-Zeeland. Kok is niet onbekend in het Noorden. Ze groeide op in Oost-Groningen en volgde daarna een middelbare schoolopleiding in Winschoten.

“Door haar kennis van klassieke muziek, het leven van een musicus, bekendheid met symfonieorkesten en haar kennis en ervaring op het gebied van management is Liesbeth Kok een goede directeur voor het NNO”, vertelt Jannewietske de Vries, voorzitter van de Raad van Toezicht van het NNO. “Ook haar zakelijke ervaring bij twee ensembles en de samenwerkingen die zij daarmee heeft gezocht met andere gezelschappen in de cultuursector zal haar bij het NNO goed van pas komen. Wij zijn blij dat we zo’n muzikaal ervaren directeur hebben gevonden die gevoel heeft voor de noordelijke regio.”

Kok volgt Ingeborg Walinga op die afscheid heeft genomen van het NNO om haar nieuwe functie van Dean bij het Prins Claus Conservatorium en het Kenniscentrum Kunst & Samenleving in Groningen te kunnen vervullen.