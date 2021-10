Levend Ganzenbord bij Het Groninger Landschap groot succes: “Kinderen weten verrassend veel”

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap

De herfstactiviteit Levend Ganzenbord in ontmoetingscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap is zaterdag een groot succes geworden.

“We hebben ontzettend veel geluk gehad”, vertelt Joëlle Westra van Het Groninger Landschap. “De afgelopen dagen was het flink herfstachtig, maar vandaag was het droog. En dat was wel zo prettig omdat we Levend Ganzenbord buiten spelen. En het verliep ontzettend goed en gezellig. Flink wat kinderen zijn de strijd met elkaar aangegaan.”

Geen put en gevangenis

Levend Ganzenbord dus. “Je hebt vast wel eens het bordspel Ganzenbord gespeeld? Nou, daar lijkt het heel erg op. Bij onze variant zijn de kinderen de pionnen en moet er met een hele grote dobbelsteen gegooid worden. Bij ieder vakje krijgen ze een vraag waar vervolgens het juiste antwoord op gegeven moet zien te worden.” Op de vraag of nare dingen als de put en de gevangenis ook in het spel mee doen zegt Westra lachend: “Nee, die onderdelen bestaan bij ons niet. In één van de eerste edities, lang geleden, was de gevangenis er wel, maar dat is helemaal niet leuk. Omdat we het voor iedereen leuk willen houden hebben we dat geschrapt.”

Vragen

De vragen die de kinderen krijgen gaan over de natuur. “Eén van de vragen was bijvoorbeeld, als het hier lente is, welk jaargetijde is er dan in Zuid-Afrika? Dat was gelijk één van de moeilijkere vragen. De meeste vragen waren meerkeuze, maar er was bijvoorbeeld ook een vraag waarbij kinderen een mier moesten tekenen.” Westra was onder de indruk. “Kinderen weten verrassend veel. Vooral de kinderen die wonen en opgroeien in de buitengebieden en in de dorpen. Kinderen uit de stad hebben in dat opzicht een klein beetje achterstand.”

Terug naar de vraag over de seizoenen, waarbij de verslaggever er van overtuigd is dat dat de herfst moet zijn: “Ja, dat heb je helemaal goed, haha.”

Herfstactiviteiten

Het Groninger Landschap organiseert deze herfstvakantie diverse activiteiten. Zo staat er op zondag 24 oktober een lange wandeling op het programma door het zuidelijk gedeelte van het Reitdiepgebied. Via de Wolddijk en de Koningslaagte wordt er naar Harssensbosch, een gerestaureerd boerderijtje waarvan de historie ver teruggaat, gelopen. Via de Oude Adorperweg gaat men via Noorderhoogebrug weer terug naar bezoekerscentrum Reitdiep. Onderweg wordt er verteld over de historie van het gebied. Meer informatie over de activiteiten vind je op deze website.