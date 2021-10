Levend Cluedo in Engelbert: “Acteurs zijn zich al helemaal aan het inleven in hun rol”

nieuws

Foto Andor Heij: Kerk Engelbert.

Het dorp Engelbert staat volgend weekend volledig in het teken van Levend Cluedo. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang.

“Het gaat ontzettend leuk worden”, vertelt Nathalie Kuilder van de organisatie enthousiast. “Toevallig gaan we vanmiddag bezig met het maken van de decors. Of er veel werk in zit? We willen het graag zo goed mogelijk doen. We willen mensen een leuke en onvergetelijke avond geven En dan is het vaak zo van dit nog even doen, en dat kan ook nog even.”

Cluedo

Levend Cluedo dus. Een bordspel dat in 1943 bedacht werd in Birmingham en waarbij alles draait om de moord op Dr. Black. De moord heeft plaatsgevonden in een grote villa en de spelers, de detectives, moeten zien te achterhalen wie de dader is, met welk wapen de moord gepleegd is en in welke kamer de moord gepleegd is. “Dat alles gaan wij ook doen, maar dan in het echt, waarbij we ook de combinatie zoeken met bordspellen als Catan en Escape Room. Eigenlijk kun je Engelbert zien als een groot bordspel.”

Rechercheurs

Het thema waar alles om draait is ‘het graf van de onbekende Romeinse soldaat’. “Het verhaal speelt zich af in een ver verleden, in het jaar veertig na Christus. Het is de tijd van de Romeinen en de Germanen. Een dappere dorpsbewoner heeft de aanvoerder van de Romeinen vermoord en heeft daarmee voorkomen dat Noord-Nederland in Romeinse handen zou vallen. Maar wie was deze held? Aan de rechercheurs om dit uit te zoeken.”

Decors en acteurs

Tijdens het spel wordt er gebruik gemaakt van verschillende decors en acteurs. “De karakter worden gespeeld door leden van de Groninger Improvisatie Formatie, GIF. Het is zo ontzettend tof om te zien hoe deze mensen zich al druk aan het inleven zijn. Dat doen ze echt enorm goed. In het dorp zullen verspreid over elf locaties decors worden ingericht waar de acteurs zijn te vinden. Door met de karakters in gesprek te gaan, en de juiste vragen te stellen en goed te letten op verstopte hints, kan het raadsel ontrafeld worden.”

Succes

Na het lezen van dit artikel kunnen mensen misschien enthousiast zijn geworden om ook mee te doen. “Dan heb ik toch een beetje slecht nieuws. Er hebben zich al tweehonderd mensen aangemeld. We zitten helemaal vol. Het is denk ik te danken aan het succes dat we hebben opgebouwd. Het is de derde keer dat we dit organiseren, en omdat de edities in 2018 en 2019 ook een groot succes waren, hebben we aan aandacht geen gebrek.”