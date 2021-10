Lefier gaat samenwerken met BPD om toekomstbestendige wijken te creëren

nieuws

Van links naar rechts: Pieter Witzenburg (directeur vastgoed, Lefier), Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager, BPD) en Jeanet van Antwerpen (directeur regio Noord-Oost & Midden Nederland, BPD) bij de bekrachtiging van de samenwerking op de Provada in Nieuwegein

Woningcorporatie Lefier en Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, BPD, slaan de handen ineen om toekomstbestendige wijken in Stad te creëren. De samenwerking werd dinsdag bekrachtigd.

Tot 2030 zijn er in Groningen zo’n 20.000 extra woningen nodig in leefbare en groene woongebieden in Groningen. Beide partijen zien een maatschappelijke toegevoegde waarde in gezamenlijke wijkvernieuwing en gebiedsontwikkeling. Daarnaast vult men elkaar aan qua missen, kennis en bedrijfsvoering. “Samen met BPD kunnen we onze wijken gevarieerder en aantrekkelijker maken voor onze huurders”, reageert Pieter Witzenburg van Lefier. “We streven naar een goede mix van huur- en koopwoningen op elkaars locatie en vullen elkaar aan met investeringen in leefbaarheid of voorzieningen.”

Jeanet van Antwerpen van BPD: “De hedendaagse visie op de inrichting van de stad, en daarmee de samenleving, vraagt om een gezamenlijke aanpak van verbetering van leefomgevingen. De zorg voor betaalbare woningen zit in ons DNA. Vijfenzeventig jaar geleden leverden wij onze eerste betaalbare gezinswoning op. Vanuit die maatschappelijke betrokkenheid is in 2019 ook samen met de Rabobank ons eigen BPD Woningfonds voor midden huurwoningen opgericht. Een nauwe samenwerking met Lefier betekent een zorgvuldige en adequate aanpak voor een kwaliteitsimpuls van wijken op alle fronten.”