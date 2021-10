Leerlingen IKC De Rietzee steken Sint Maarten in nieuw jasje met eigen liedjes

nieuws

ICK De Rietzee, het kindcentrum in de wijk Reitdiep, heeft donderdagmiddag elf nieuwe liedjes voor 11 november naar buiten gebracht. Want de leerlingen willen geen liedjes meer over Donald Duck, tomaten met een pet op of meisjes met rokjes aan: “Het is tijd om Sint Maarten in een nieuw jasje te steken.”

Voor schreven leerlingen van IKC De Rietzee al een eerste, nieuw lied voor Sint Maarten, maar het kindcentrum doet daar dit jaar nog een schepje bovenop. De nieuwe nummers werden opgenomen in een speciaal ingerichte studio, in het magazijn van het muzieklokaal. Met hulp van muziekdocent Michael Hiariej schreven de leerlingen zelf teksten en complete arrangementen voor de nieuwe liedjes. De nieuwe liedjes werd ook ingezongen door de leerlingen.

Ieder liedje heeft daarnaast een eigen videoclip gekregen met karaoke-ondertiteling. “Hierdoor kunnen we dit project gemakkelijk delen met andere scholen”, zo laat locatieleider Marieke Vos weten namens De Rietzee. “Met behulp van de videoclips kunnen liedjes ingestudeerd worden en kunnen alle kinderen ze zingen tijdens het lampionnetje lopen op 11 november.”

De kinderen gaan de liedjes ook live ten gehore brengen. Op 9 november lopen leerlingen tussen 17.00 en 18.00 uur een rondje door de wijk Reitdiep, om iedereen onze nieuwe liedjes te laten horen.