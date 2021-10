Leden GroenLinks trekken door de wijk: “Sommige bewoners waren heel verbaasd”

nieuws

Foto: Elte Hillekens

Vrijwilligers van GroenLinks zijn zaterdag langs de deuren gegaan in de Herewegbuurt. Zij gingen met bewoners in gesprek om te horen wat er zoal bij hen in de wijk speelt.

“De dag was een succes”, vertelt campagneleider Elte Hillekens. “We hadden er mooi weer bij, en we hadden Senna Maatoug als gast. Maatoug is lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks. Zij had laten weten het belangrijk te vinden om niet alleen in Den Haag te zitten, maar ook om het contact met de mensen in de steden en dorpen te hebben. Daarom liep ze vandaag met ons mee.”

Burgerparticipatie

Hillekens is blij dat zulke bezoekjes aan de wijk ook weer kunnen. “Het heeft anderhalf jaar stilgelegen. Door de coronacrisis, en de maatregelen om het virus onder de duim te houden, hebben wij achttien maanden niet de wijken in gekund. Natuurlijk zijn er wel andere manieren om in contact te komen met bewoners, maar als je het hebt over burgerparticipatie, dan is dit een hele prettige manier. Mensen waren overigens best wel verbaasd om ineens vrijwilligers in groene jassen op de stoep te hebben staan. Een aantal noemde het prettig en fijn om de politiek dichtbij te hebben staan.”

“Meer groen in de wijk”

Volgens de campagneleider werd er ook interessante informatie gegeven. “Op zo’n dag horen we wat er in een wijk speelt, en we kunnen daar eventueel op anticiperen in bijvoorbeeld de gemeenteraad. Vandaag kregen we vooral te horen dat het er erg prettig wonen is, maar dat er ook wel dingen beter kunnen. Zo wil men meer groen in de wijk, en werd ook verschillende keren gezegd dat men graag zou zien dat de werkzaamheden rond de zuidelijke ringweg afgerond konden worden.” Hillekens laat verder weten dat de partij de komende periode vaker in wijken, buurten en dorpen is te vinden.





Tweede Kamerlid Senna Maatoug (l) belt aan bij bewoners in de Herewegbuurt. Foto: Elte Hillekens