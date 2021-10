‘Last Man Standing’ haalt ruim 100.000 euro op voor hulp bij psychische problemen

nieuws

Foto: MIND

De actie ‘Last Man Standing’ die zaterdag onder andere plaatsvond bij de Der Aa-kerk in Stad heeft 102.086 euro opgeleverd. De organisatie laat weten erg blij te zijn.

“Het is heel bizar”, vertelt woordvoerder Saskia Oskam van MIND. “Ineens zijn we qua bedrag boven de ton gekomen. Echt geweldig dat het ineens ook zo snel is gegaan.” Behalve in Groningen vond de actie ook plaats op diverse andere plekken waaronder in Amsterdam. Utrecht en Nijmegen. Deelnemers klommen bij de actie op een verhoging en moesten daar drie uur lang blijven staan.

Preventie

“Het geld dat opgehaald is gaat naar de aanpak van psychische problemen, en dan met name naar de aanpak van deze problemen bij jongeren. Jongeren hebben het tijdens de coronapandemie zwaar voor de kiezen gekregen. Preventie is ontzettend belangrijk, om er op tijd bij te zijn om daarmee ernstige problemen te voorkomen. En met een goede preventie kunnen de wachtlijsten in de GGZ ook aangepakt worden.”

Of de organisatie ook verrast is: “Het is een geweldig bedrag waar we absoluut heel veel mooie dingen mee kunnen doen. Maar nog belangrijker is de aandacht die er voor dit grote probleem is. De aandacht is misschien nog wel belangrijker.” Meer informatie over MIND vind je op deze website.