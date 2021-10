Lachgas aangetroffen in garageboxen in Paddepoel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een politiecontrole in de wijk Paddepoel hebben politieagenten woensdag lachgas aangetroffen. Dat laat de politie weten op Twitter.

“Vandaag hebben wij in samenwerking met de gemeente Groningen en de woningbouw een aantal garageboxen in de wijk Paddepoel gecontroleerd”, schrijft de politie. “De controle had als doel om ondermijning aan te pakken. De meeste garageboxen waren in orde. Maar we hebben onder andere ook lachgas en een aantal goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.”

De politie laat weten hier verder onderzoek naar te gaan doen.

Vandaag hebben wij in samenwerking met de gemeente Groningen en de woningbouw een aantal garageboxen in de wijk Paddepoel gecontroleerd. Met als doel om ondermijning aan te pakken. pic.twitter.com/NXGzKQD6R4 — Wijkagenten Paddepoel en Zernike Campus (@POL_Paddepoel) October 6, 2021