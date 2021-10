Laatste Suikermarkt van dit jaar zondag bij EM2

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

Voor de laatste keer dit jaar wordt er zondag bij EM2 een Suikermarkt gehouden. De organisatie spreekt van een verrassend aanbod.

“Het is passen en meter”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Ik ben op dit moment bezig met een plattegrond waar welke kraam komt te staan. Dat is erg leuk werk, maar het is ook een flinke klus. Er is veel aanbod, en we willen het zo goed en mooi mogelijk doen.” In totaal zullen er zondag rond de zeventig stands te bezoeken zijn. “Er is weer voor iedereen wat wils. Er is vintage kleding, vintage decoratie en industrial design, er zijn stands voor de creatievelingen en er zijn lp’s. En weet je wat tegenwoordig ook heel hip is? Plantjes. Die hebben we ook.” En ook met de kinderen is rekening gehouden, zij kunnen geschminkt worden.

De laatste Suikermarkt vond vier weken geleden plaats. “We hebben bij de editie van morgen weer gekozen voor een nieuw aanbod. Bezoekers die vorige keer ook geweest zijn, die zullen misschien bepaalde dingen herkennen, maar er zijn ook stands die ze niet eerder hebben gezien.” En er is een muzikaal extraatje. “De band The Offbeats Trio komt een optreden worden. Dat is echt swingen, rock ’n roll. Dus ik verwacht dat de voetjes wel van de vloer gaan. En het gaat mooi weer worden. Tot nu toe hebben we altijd veel geluk gehad met het weer. Sommige mensen denken dat we stiekem een geheim lijntje hebben met de weergoden, haha.” Op de Suikermarkt zijn ook diverse foodstands aanwezig, en daarnaast staan de deuren bij EM2 open voor een hapje en een drankje.

De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.