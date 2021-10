Kunstweekend in Oranjewijk erg succesvol: “Twee dagen is misschien een beetje te kort”

nieuws

Foto: Wil Mazeland

Het Oploop Podium Café in buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsseseweg is dit weekend een groot succes geworden. Negen kunstenaars presenteerden er hun werken.

“Zaterdag hebben we dertig bezoekers mogen verwelkomen, en zondag zaten we op ruim zeventig”, vertelt Clary Bezemer van de organisatie. “Daar zijn we erg tevreden mee. Ook omdat we niet alleen kijken naar de aantallen, maar ook naar de reacties. Ik was dit weekend gastvrouw en je probeert dan met alle bezoekers toch even een gesprekje aan te knopen. Eigenlijk iedereen was heel enthousiast. Men was onder de indruk.”

Negen kunstenaars

Het buurthuis stond de afgelopen dagen vol met kunst van negen verschillende kunstenaars. Onder deze kunstenaars onder andere Kaya Wolff, Tiny Buurke, Cora Samethini, Jan Boekestijn en Mirjam Saaltink. Op zaterdag en zondag was er van 15.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid om rond te lopen en om de kunst te bekijken. Op de zondag werd dit gevolgd door een Oplooppodium waar de kunstenaars zich door middel van een presentatie konden voorstellen. Ook werd er bij deze presentatie een extra kunstwerk gepresenteerd. Daarnaast werd het publiek getrakteerd op livemuziek van Jasmina Milojkovic.

Twee dagen

De komende periode gaat het Oploop Podium Café geëvalueerd worden. “Ondanks dat iedereen heel enthousiast is, kregen we ook regelmatig de vraag hoe lang de kunst in het buurthuis nog te zien is. Eigenlijk komt het er op neer dat mensen het jammer vinden dat het maar twee dagen beschikbaar is. Dat punt willen we meenemen. Wellicht dat we het op een bepaalde manier kunnen verlengen zodat we ook meer mensen de kans kunnen bieden om de werken van de kunstenaars te kunnen bekijken.”

Bezoekers

Volgens Bezemer waren de bezoekers erg gemêleerd. “Het was van alles wat. Oudere mensen, maar ook jonge mensen. Alleenstaanden en gezinnen. Echte kunstliefhebbers, maar ook mensen die hier voorbij liepen en het stoepbord zagen staan waarop ze nieuwsgierig naar binnen liepen. Dus het is mooi om te zien dat het een diverse groep mensen op de been brengt en weet te raken. Een volgende editie komt er dan ook sowieso.”

Bekijk hier een filmpje van het optreden va Jasmina Milojkovic