Kunstroute in Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk

Foto: Johannes Rienks

In de wijken Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk zijn sinds vorige week werken te zien van kunstenaars uit de buurt.

Het gaat om raamexposities aan huis. Op twintig verschillende plekken in de drie wijken is de kunst aan huis te bewonderen. Er is een kaart waar de deelnemende kunstenaars op te vinden zijn. Die is op te halen bij de centra Sonde2000, Forumbibliotheek Selwerd, De Fontein, Tuinpad en wijkrestaurant de Duindoorn. Ook is de kaart te vinden op vrijdagindebuurt.

Het idee voor de expositie is ontstaan nadat er in andere wijken in de stad dergelijke initiatieven de kop opstaken.