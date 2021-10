Kruispunt Korreweg – Oosterhamriklaan een van de gevaarlijkste van Nederland

nieuws

Foto: Google streetview

Het kruispunt Korreweg – Oosterhamriklaan staat op de vijfde plek qua gevaarlijkste kruispunten in Nederland. Dat blijkt uit de laatste versie van Bliq-Report.

Er is gekeken naar het aantal ongevallen in vergelijking met de hoeveelheid verkeer in de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2021. Er vonden vijftien ongevallen plaats, waarvan zes met letsel.

Het is momenteel een stuk rustiger op de kruising, omdat de dit jaar in mei aangevaren Gerrit Krolbrug weggehaald is. Hierdoor kunnen er geen auto’s langs. Alleen de loop en fietsbruggen zijn nog open.