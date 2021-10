KPN gaat ook bij winkels in Groningen kijken of extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn

nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

KPN gaat ook bij haar winkels in Stad kijken of er extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Aanleiding is een reeks overvallen in de Randstad.

Vrijdagochtend werd voor de vijfde keer in twee weken tijd in de regio Amsterdam een telefoonwinkel overvallen. Na eerdere overvallen had de KPN al voorraden uit de telefoonwinkels gehaald. Toch was het vrijdag opnieuw raak. Twee gewapende jongens met bivakmutsen drongen een winkel in Amstelveen binnen, waarbij personeel en klanten met een vuurwapen en een mes bedreigd werden. Daarna vluchtte het duo op een scooter met twee tassen vol telefoons.

“We gaan per winkel een risico-inschatting maken”, laat een woordvoerder van KPN aan de NOS weten. “Waar nodig nemen we zichtbare of onzichtbare maatregelen. Zo kan er bijvoorbeeld een deurbeleid worden ingevoerd, waarbij je eerst moet aanbellen voor je de winkel in kunt.” In Groningen heeft KPN een winkel aan de Herestraat. Daarnaast heeft het bedrijf een XL-locatie aan de Kieler Bocht.