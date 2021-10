Koploper Hoogeveen bezorgt Be Quick 1887 eerste nederlaag

sport

Foto Andor Heij. Hoogeveen zet druk op het doel van Be Quick 1887.

Be Quick 1887 heeft in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Koploper Hoogeveen was thuis met 3-1 te sterk voor de Groningers.

De afgelopen twee seizoenen had Be Quick ruim gewonnen in Hoogeveen, maar het strijdplan lukte dit keer niet. Al na 12 minuten schoot Emile Bijlsma namens Hoogeveen van afstand hard raak: 1-0. Na 23 minuten liet Be Quick doelman Swen Bakker een inzet van Finn van Kommer los en Noah Schuurman tikte de 2-0 in het net.

Ook Be Quick toonde zich ook effectief toen Geertjan Liewes na 32 minuten een voorzet van Kyron van der Kaap binnen schoot: 2-1. Be Quick leek zich vanaf dat moment onder de druk van Hoogeveen uit te voetballen, maar op slag van rust ging het mis toen Schuurman op aangeven van Joost Screever de 3-1 maakte.

Na rust ging het op en neer, maar Hoogeveen kreeg wel de beste kansen. Die gingen meestal net naast of doelman Bakker van Be Quick lag in de weg.

“Het was een terechte winst voor Hoogeveen, we waren vandaag gewoon niet goed genoeg”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Bij het eerste en derde doelpunten zetten we niet goed genoeg druk. Je moet Hoogeveen geen voorzetten laten geven, want dan komen ze met zes man het strafschopgebied in. Hun rechtsback scoort nota bene twee keer. Na de 2-0 herpakten we ons en maakten de 2-1, maar dat derde doelpunt vlak voor rust was dodelijk”.

“We wilden niet opnieuw in het mes van Be Quick lopen zoals de afgelopen twee seizoenen”, zei Hoogeveen trainer Nico Haak. “En dat hebben we vandaag goed gedaan. We hadden na rust eigenlijk snel de vierde moeten maken. Dan was het meteen helemaal afgelopen”.

Hoogeveen heeft nog geen punt verspeeld en heeft 18 punten uit 6 wedstrijden. Be Quick blijft vierde met 9 uit 6.